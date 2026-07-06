Семеро людей загинули у м. Вишневе на Київщині через обстріл РФ вночі, ще 29 – постраждали – ДСНС

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину зросла до семи людей, постраждало 29, серед них – четверо рятувальників, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Київщина: внаслідок російського обстрілу у місті Вишневе загинули 7 людей, ще 29 – постраждали, з них 4 рятувальники", – йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм.

Зазначається, що наразі рятувальники, медики, працівники Українського Червоного Хреста та всі інші служби безперервно працюють на місці атаки. Триває обстеження житлового сектору на наявність вибухонебезпечних предметів, а також ліквідація наслідків руйнувань. Психологи ДСНС надають необхідну допомогу постраждалим та їхнім рідним.

У ДСНС повідомили, що для координації дій усіх служб розгорнуто штаб з ліквідації наслідків російського обстрілу. До аварійно-рятувальних робіт залучено 478 осіб та 120 од. техніки.

Як повідомлялося, Росія вчинила обстріл Києва та області в ніч на 6 липня. Вишневе на Київщині обстріляли російськими балістичними ракетами. Ворожий удар припав на житловий сектор – внаслідок влучань та численних пожеж фактично знищено майже п’ять вулиць, пошкоджено десятки будинків та об’єктів інфраструктури.

Раніше повідомлялося про шістьох загиблих. Через загрозу повторної детонації у м.Вишневе тимчасово евакуйовано вже 600 людей.