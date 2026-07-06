Львівська міськрада поновила права більше 3,8 тис. дітей з інвалідністю на пільговий проїзд у транспорті – Лубінець

Львівська міська рада після втручання інституту омбудсмена переглянула своє рішення, поновивши права дітей-інвалідів на пільговий проїзд у транспорті, повідомив уповноважений Верховної ради України Дмитро Лубінець.

"Отримав звернення від батьків Львівщини: через рішення міськради діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують втратили право на пільговий проїзд за "ЛеоКарт"," – написав він у Телеграмі у понеділок.

За його даними, йдеться не про поодинокі випадки – 3 803 дитини з інвалідністю певний час були фактично позбавлені гарантованого законом права. Лубінець повідомив, що одразу відкрив провадження, ініціював перевірку та направив офіційні запити до Львівської міської ради з вимогою усунути порушення. "Результат: рішення переглянуто. Пільговий проїзд відновлено. Картки "ЛеоКарт" розблоковано. ️3 803 дитини знову мають те, що гарантує їм закон", – наголосив Лубінець.