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Команди УЧХ з Івано-Франківщини допомагали київським колегам під час ліквідації наслідків російської атаки

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Команди УЧХ з Івано-Франківщини допомагали київським колегам під час ліквідації наслідків російської атаки
Фото: Червоний Хрест України

Команди УЧХ з Івано-Франківщини допомагали київським колегам під час ліквідації наслідків російської атаки

Київ. 6 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Загони швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) з Івано-Франківської області приєдналися до колег у столиці для ліквідації наслідків масованої російської ракетно-дронової атаки в ніч на 6 липня.

"Сьогодні загони швидкого реагування в Івано-Франківській області та Національного комітету Українського Червоного Хреста спільно з рятувальниками працювали на місцях ліквідації наслідків масованої російської атаки у Подільському та Дарницькому районах Києва", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

У Подільському районі волонтери спільно з рятувальниками деблокували з-під завалів постраждалу жінку, евакуювали її та передали бригаді екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Волонтери також надали першу домедичну допомогу п'ятьом постраждалим та психологічну підтримку – сімом людям.

На місці працює пункт підтримки Українського Червоного Хреста, де можна отримати психологічну допомогу, зарядити гаджети, випити чаю або води.

У Дарницькому районі волонтери евакуювали з пошкодженого будинку чотирьох мешканців маломобільних груп населення та надали допомогу сімом постраждалим. Психологічну підтримку отримали дев'ятеро людей. Крім того, волонтери врятували з аварійної будівлі собаку.

Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки у Дарницькому та Подільському районах столиці тривають.

Як повідомлялося, кількість загиблих у Києві через російський обстріл минулої ночі зросла до 15 осіб. Відомо про 56 постраждалих.

 

#запоріжжя #тчху #учх
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