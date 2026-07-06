ГУР знищив два безпілотника "Оріон" в Керчі

Спецпідрозділ Головного управління розвідки (ГУР) "Кабул 9" 2 липня 2026 року знищив два ворожих рідкісних безпілотника "Оріон", повідомляє ГУР у понеділок.

"Російські загарбники розмістили їх на території аеропорту в м. Керч тимчасово окупованого Криму. Орієнтовна вартість двох знищених воєнними розвідниками ворожих "Оріонів" може становити понад 10 млн", – йдеться у повідомленні у телеграм.

Як повідомляє воєнна розвідка, БпЛА "Оріон" – ударно-розвідувальний апарат, який виготовляє російська група компаній АТ "Кронштадт". Дрон має вагу близько тонни, радіус дії – 250-300 км, може перебувати в повітрі до 30 годин. Також "Оріон" є носієм керованих авіабомб, ракет Х-50, Х-БпЛА, "Бандероль".