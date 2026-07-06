Внаслідок чергової ракетної атаки агресора в Києві та передмісті пошкоджено 3 об'єкти мережі "Аптека 9-1-1"

Внаслідок чергової ракетної атаки агресора в ніч на понеділок у Києві та передмісті пошкоджено три об’єкти мережі "Аптека 9-1-1".

Як повідомила мережа в пресрелізі, у ніч на 6 липня постраждала одна аптека цієї мережі в Києві та дві – у Вишневому. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення аптек: вибито вікна, пошкоджено двері, в одному із закладів вирвано дверний замок.

Наразі аптека, що постраждала в Києві, працює, продовжуючи забезпечувати жителів необхідними лікарськими засобами. Аптеки у Вишневому з міркувань безпеки тимчасово зачинено.

"Відкриття та подальша робота залежатимуть від ситуації в місті. Ці два заклади повернуться до звичного графіку роботи, щойно це стане можливо з огляду на на безпеку співробітників та відвідувачів", – уточнили в мережі.

Мережа "Аптека 9-1-1" підкреслює: "Попри страшну ніч, фармацевти вийшли на роботу там, де це можливо з огляду на ситуацію, аби безперервно забезпечувати людей необхідними ліками".