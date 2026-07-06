Помер важкопоранений через атаку ворожого БпЛА по АЗС у Сумах 3 липня – ОВА

У лікарні помер важкопоранений чоловік, який постраждав у п’ятницю, 3 липня, внаслідок атаки російського БпЛА по АЗС у Сумах, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На превеликий жаль, у лікарні помер важкопоранений чоловік, який постраждав у п’ятницю внаслідок атаки російського БпЛА по АЗС у Сумах. Того дня ворог уночі вже атакував цю автозаправну станцію. Після удару вона не працювала, однак на території залишалися працівники. Під час повторної атаки російського БпЛА вони отримали важкі травми", – написав Григоров у Телеграмі у понеділок.

Як розповів очільник ОВА, у 45-річного чоловіка були важкі опіки значної частини тіла. Для подальшого лікування його госпіталізували на Львівщину. Три доби медики боролися за його життя. "На жаль, поранення були вкрай важкими. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – написав він.