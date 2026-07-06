У Києві вже 15 загиблих – КМВА

Кількість загиблих у Києві через російський обстріл минулої ночі зросла до 15 осіб: з-під завалів деблоковано тіло ще однієї людини, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На жаль, кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 15. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки", – написав він у телеграм в понеділок.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), тіло було деблоковано у Подільському районі. "Ще одне тіло виявили рятувальники у Подільському районі Києва. Загалом через удар росіян по столиці загинули 15 людей", йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

Пошуково-рятувальні роботи у багатоквартирних будинках, пошкоджених внаслідок атаки рф, тривають за двома адресами у Подільському та Дарницькому районах.

Раніше було відомо про 14 загиблих та 56 постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 липня ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні, використавши рекордні 419 засобів повітряного нападу (68 ракет та 351 БпЛА). Основним напрямком удару став Київ. Сили ППО знищили/подавили 363 цілі (326 безпілотників та 37 крилатих ракет), проте балістичні ракети збити не вдалося через гострий дефіцит відповідних ракет-перехоплювачів.

Станом на 08:30 зафіксовано влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях.

Станом на середину травня в цілому по Україні рівень збиття балістичних ракет становив 29%, у тому числі в Києві – понад 40% (за даними ІФ-У)