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Події

Київ: кількість загиблих зросла до 14 осіб – з-під завалів деблоковано тіло ще однієї людини, ДСНС

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Київ: кількість загиблих зросла до 14 осіб – з-під завалів деблоковано тіло ще однієї людини, ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість загиблих у Києві через російський обстріл минулої ночі зросла до 14 осіб: з-під завалів деблоковано тіло ще однієї людини, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Київ: з-під завалів багатоповерхівки у Подільському районі деблоковано тіло ще однієї людини. Таким чином кількість жертв російського обстрілу столиці зросла до 14 осіб", йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм в понеділок.

Постраждало 56 людей, з них сім дітей.

Раніше було відомо про 13 загиблих та 56 постраждалих.

Пошуково-рятувальні роботи у багатоквартирних будинках, пошкоджених внаслідок атаки рф, тривають за двома адресами у Подільському та Дарницькому районах.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 липня ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні, використавши рекордні 419 засобів повітряного нападу (68 ракет та 351 БпЛА). Основним напрямком удару став Київ. Сили ППО знищили/подавили 363 цілі (326 безпілотників та 37 крилатих ракет), проте балістичні ракети збити не вдалося через гострий дефіцит відповідних ракет-перехоплювачів.

Станом на 08:30 зафіксовано влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях.

Станом на середину травня в цілому по Україні рівень збиття балістичних ракет становив 29%, у тому числі в Києві – понад 40% (за даними ІФ-У)

#київ #атаки_рф #дснс
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