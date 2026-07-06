На НВМК встановили повноцінний пам'ятник на могилі Софії Федак-Мельник

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) встановили повноцінний пам’ятник на могилі дружини голови Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника Софії Федак-Мельник, повідомив голова ОУН, перший заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак.

"Встановлено пам’ятник на могилі пані Софії Мельник, референта Голови ОУН Андрія Мельника, діячки українського національно-визвольного руху у ХХ ст", – написав він в мережі Facebook і опублікував фото, на якому видно, що надмогильна споруда ідентична пам’ятнику її чоловіка.

За його словами, Софію Мельник, яке все своє свідоме життя присвятила чоловікові, походила із славетної родини Федаків.

Зокрема, батько Софії – Степан Федак – визначний громадський діяч Галичини, меценат, фінансист і адвокат, а мати – Марія Федак-Січинська – відома діячка українського жіночого просвітницького руху. Як повідомлялося, 25 травня полковника Армії Української Народної Республіки (УНР), голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на НВМК. Після оприлюднення фото з поховання, в соціальних мережах почалася дискусія щодо вигляду намогильної плити Софії Федак-Мельник, яка суттєво відрізнялася від плити чоловіка. Зокрема, пропонувалися ідеї встановлювати одну плиту на двох, як це практикується на військових кладовищах в деяких інших країнах.