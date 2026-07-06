Директор ДБР: "кришування" ТЦК на рівні вищого командування наразі не фіксуємо, але воно було у кейсі ексвоєнкома Борисова

Такого явища, як "кришування" незаконної діяльності ТЦК на СП на рівні вищого командування наразі немає, наголошує директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов.

В ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, чи існує в ТЦК та СП "кришування" на найвищому рівні, Сухачов сказав: "На моє переконання як керівника правоохоронного органу, який постійно з цим явищем стикається – а ми кожного тижня когось затримуємо – сьогодні такого явища немає".

За словами директора ДБР, є певні проблеми в регіонах, коли організаторів цієї діяльності на обласному рівні не одразу вдається притягнути до відповідальності.

"В межах оперативно-розшукових справ жодної інформації про причетність командування Сухопутних військ, які відповідають за організацію роботи ТЦК, чи вище ми не отримували. Тобто, на сьогодні такої протиправної діяльності на рівні вищого командування ми не фіксуємо", – зауважив він.

Уточнюючи, чи означає це, що раніше такі явища ДБР фіксувало, Сухачов зазначив: "Так, у кейсі ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Зараз більшість кримінальних проваджень, в яких він підозрюється в незаконному збагаченні, перевищені службових повноважень і таке інше вже перебувають на розгляді суду".

"Скажу так: у нього залишається багато зобов’язаних йому людей на певних посадах. Цим розслідуванням ми декого зачепили, тому проти нас розпочали медійну атаку, що ДБР нібито "продало" справу за $500 тис., і Борисов собі спокійно гуляє на волі. Але ситуація зовсім протилежна…",- пояснив директор ДБР.

За його словами, ДБР зацікавлене у вироках для цього фігуранта та справедливому покаранні.

"Але не всі судді і не в усіх регіонах готові працювати на спільний і законний інтерес. Незважаючи на всі медійні інспірації, вважаю, що в цій історії Бюро максимально відстоює інтереси держави і суспільства", – запевнив Сухачов.

Він зауважив, що для Бюро кейс Борисова принциповий, бо ця людина – "єдиний керівник ТЦК та СП обласного рівня, який акумулював потоки від ще кількох керівників областей, здійснював системний збір коштів у кількох регіонах за надання можливості чоловікам уникнути мобілізації та координувався, на той час, на рівні командування ЗСУ".

"Детальніше публічно сказати не можу, лише наголошу: ми змістовно і предметно працюємо по всіх фігурантах, розуміємо їхні контакти, зв’язки та бізнес-інтереси", – підсумував директор ДБР.