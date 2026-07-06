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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Омського НПЗ на відстані 2,5 тис км від кордону

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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Омського НПЗ на відстані 2,5 тис км від кордону
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Омського нафтопереробного заводу, який знаходиться на відстані майже 2,5 тис км від державного кордону України.

"Сьогодні підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України уразили Омський нафтопереробний завод (Омська область), який знаходиться на відстані майже 2 500 км від державного кордону України", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Зазначається, що це останній з 11-ти найбільших виробників бензину в РФ, який уразили українські воїни.

"На території зафіксовано влучання з подальшою пожежею, ступінь пошкоджень уточнюється. За попередньою інформацією уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік", – наголосили в Генштабі.

Омський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством РФ з потужністю понад 21 млн тонн на рік та спеціалізується на випуску широкого спектру пального, мастил та нафтохімічної продукції. Завод має один із найвищих показників глибини переробки нафти у РФ – близько 99%.

НПЗ випускає високооктанові автомобільні бензини (АІ-92, АІ-95, G-Drive 100), дизельне пальне класу "Євро-5", авіаційний гас (марок ТС-1 та РТ). Є також виробником бензолу, параксилолу та ортоксилолу, спеціалізованої продукції та мастил, сировини для технічного вуглецю, моторних та індустріальних олив, та задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

#генштаб_зсу #ураження #омськ #нпз
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