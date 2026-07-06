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"Київгаз" ліквідовує наслідки атаки РФ у чотирьох районах столиці й тимчасово призупинило газопостачання

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"Київгаз" ліквідовує наслідки атаки РФ у чотирьох районах столиці й тимчасово призупинило газопостачання

АТ "Київгаз" тимчасово припинило розподіл газу до пошкоджених ударами РФ у ніч на понеділок будинків у чотирьох районах Києва та ліквідовує наслідки атаки, повідомила компанія.

"Унаслідок чергової атаки з боку рф у Голосіївському, Дарницькому, Подільському та Оболонському районах Києва зафіксовано пошкодження низки житлових будинків та прибудинкових газових мереж. Руйнування спричинені влучаннями або падіннями уламків ворожих БПлА та ракет", – йдеться у повідомленні "Київгазу" у Facebook.

Зазначається, що аварійні бригади "Київгазу" ліквідують наслідки ворожого обстрілу столиці, і з міркувань безпеки його аварійно-відновлювальні бригади тимчасово припинили розподіл газу до пошкоджених газифікованих будинків.

"Роботи з усунення наслідків атаки тривають. Інформація уточнюється та постійно оновлюється. Перепрошуємо за тимчасові незручності. Просимо мешканців зберігати спокій та дякуємо за розуміння", – наголосив "Київгаз".

Як повідомлялося, внаслідок атаки РФ 6 липня були пошкоджені спецтехніка та будівля ДТЕК.

#київ #київгаз #атаки_рф
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