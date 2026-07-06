Директор ДБР: злочини в "оборонці" не загрожують обороноздатності країни

У Державного бюро розслідувань (ДБР) немає підстав говорити про системну корупцію в Міністерстві оборони України або в Агенції оборонних закупівель, наголошує директор ДБР Олексій Сухачов.

В ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, чи загрожують масштаби злочинів в оборонній сфері обороноздатності країни в цілому, Сухачов сказав: "На моє переконання – ні".

За його словами, є певні контракти, які викликають занепокоєння в частині дотримання термінів виконання чи якості продукції, де виконавцями є юридичні особи, у тому числі резиденти інших держав.

"Є низка кримінальних проваджень по кримінальних злочинах під час реалізації цих контрактів. Але говорити про системну корупцію в Міністерстві оборони або в Агенції оборонних закупівель ми не маємо підстав", – зазначив директор ДБР.