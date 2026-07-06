Приміщення податкової інспекції у Вишневому на Київщині зазнали пошкоджень внаслідок атаки РФ

Приміщення у Вишневому (Київська обл.), де розташовані підрозділи Головного управління Державної податкової служби (ДПС) в області, зазнало пошкоджень внаслідок чергової ворожої атаки, повідомила тво голови ДПС Леся Карнаух.

"Будівля у Вишневому отримала пошкодження через обстріли з боку російських військ. У цьому приміщенні базуються обласні підрозділи ГУ ДПС, а також працює віддалена точка доступу Бучанської державної податкової інспекції. Вибито вікна, фасади, понівечено робочі кабінети", – написала вона у Facebook в понеділок.

Вона додала, що відвідувачів тимчасово приймати не будуть, однак послуги можна отримати в будь-якому найближчому ЦОПі.

"На жаль, пошкоджені й оселі наших співробітників з Головного управління ДПС у Київській області, які мешкають у Вишневому", – повідомила Карнаух.

Як повідомлялося, Росія вчинила обстріл Києва та області в ніч на 6 липня. Станом на 14:00 кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Київщину зросла до шести людей. Через загрозу повторної детонації у м.Вишневе тимчасово евакуйовано вже 600 людей.