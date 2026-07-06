Розраховуємо, що Рада надасть право ВСП у ЗСУ розслідувати злочини СЗЧ та дезертирства – директор ДБР

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов сподівається, що Верховна Рада підтримає ініціативу надати Військовій службі правопорядку (ВСП) у ЗСУ право досудового розслідування щодо військових, які, зокрема, самовільно залишили службу (СЗЧ).

"Наша пропозиція наступна: надати Військовій службі правопорядку право досудового розслідування. Це можна легко зробити в межах штатної чисельності ЗСУ, не збільшуючи фінансування", – розказав Сухачов в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Директор ДБР зазначив, що оновлений орган досудового розслідування зможе розслідувати такі кримінальні злочини, як СЗЧ, дезертирство, непокору та деякі інші.

"Ми запропонували підібрати кадри з числа військовослужбовців, які мають юридичну освіту, досвід роботи на оперативних або слідчих посадах в правоохоронних органах, сформувати з цієї категорії дієвий апарат, який одразу почне розслідувати кримінальні провадження визначених категорій", – пояснив директор ДБР.

За його словами, пропонується, щоб ВСП розслідувала злочини військовослужбовців, які не мають офіцерського звання.

Сухачов повідомив, що наразі цей законопроєкт перебуває на розгляді комітету з питань правоохоронної діяльності.

Говорячи про те, чи розраховує ДБР на підтримку Верховною Радою цього законопроєкту, директор Бюро наголосив: "Для нас, для держави, для безпеки суспільства в цілому це дуже важливо. Тож, сподіваємося і розраховуємо, що парламент піде назустріч, приділить більшу увагу проблемі СЗЧ і підтримає цю ініціативу".

Таким чином, як пояснив він, це стане своєрідним елементом військової юстиції.

Втім, як зауважив Сухачов, він не підтримує ідею створення військових судів, яка висловлюється на комітеті. "Моя особиста думка – цього робити не потрібно. Це великі витрати і по фінансах, і по часу. Бо військовим судам потрібен конкретний бюджет: на створення апарату, технічне забезпечення тощо. І я не кажу вже про кадри, коли в судах і так критично не вистачає суддів", – зауважив Сухачов.