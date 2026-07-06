Росіяни змінюють тактику застосування "шахедів", переходячи з бензинових на реактивні БпЛА – радник міністра оборони

Загальна кількість "шахедів", застосованих росіянами для атак на українській території, знизилася у зв’язку з недоцільністю їх подальшого використання, повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Зміна тактики застосування "шахедів" відбувається за сценарієм, який я передбачив рік тому. Тільки-но ми почали збивати 92-96% бензинових "шахедів" під час атак на глибокий тил України, їхнє застосування стало недоцільним. Тому противник для атак на тил дедалі частіше використовує реактивні "шахеди". Їхня кількість зростає", – написав Бескрестнов у телеграм-каналі.\

Водночас, наголосив він, бензинові "шахеди" продовжують активно застосовуватися для атак на прикордонні території та міста. Щодня близько 200 "шахедів" атакують об’єкти на цих територіях – АЗС, склади, енергетичні об’єкти, транспорт тощо.

"Близькість до кордону дає можливість масово використовувати радіоуправління на меш-модемах. Придушення систем супутникової навігації в таких ситуаціях марне", – наголосив він.

За словами радника міністра, загалом кількість "шахедів", що випускаються по Україні, зменшилася, при цьому у ворога немає жодних технічних чи економічних передумов для цього.

"Вважаю, що зараз відбувається переорієнтація частини виробництва на серійне виготовлення реактивних "щахедів", – припустив він.

Крім того, , додав Бескрестнов, спостерігається перехід від тактики масових ударів до тактики вибіркових ударів.

"Вибираються важливі цілі, відбувається розвідка об’єктів у кілька етапів, вивчаються наші лінії захисту (РЕБ, РЛС, ППО), промацуються коридори в обхід перехоплювачів, будуються маршрути на різних висотах і швидкостях. Застосовуються "шахеди" модифікації "Сікер" з функцією захоплення цілей", – пояснив він.