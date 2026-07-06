Директор ДБР: база С34 дає повну обізнаність щодо СЗЧ, в цьому році звернулося 7,5 тис. військових, які хочуть повернутися у стрій

У 2026 році завдяки системі С34 щодо військових, які скоїли СЗЧ (самовільне залишення частини) до Державного бюро розслідувань (ДБР) звернулися вже 7,5 тис. військових, які хочуть повернутися у стрій, наголошує директор ДБР Олексій Сухачов.

В ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" він розказав, що в ході розслідування таких злочинів, як СЗЧ, Бюро зіштовхнулося з проблемою великого обсягу інформації, яка належним чином не систематизована, тож була створена база С34.

"Зараз в ній є практично вся інформація від усіх правоохоронних органів по більшій частині військовослужбовців, що самовільно залишили частину…. базою користуються Військова служба правопорядку, ДБР і Нацполіція, яка дотична до організації розшуку військовослужбовців", – розказав Сухачов.

За його словами, доступ до цієї бази має і ГУР МО в питаннях звірки щодо військовополонених, "адже особа може бути в полоні, але в списках військової частини все ще числитися в СЗЧ".

"Таким чином, станом на сьогодні у нас є максимальна обізнаність щодо тих, хто самовільно залишив військову частину. Це дуже якісний, вистражданий нами державний інструмент", – підсумував він.

Сухачов повідомив, що з травня цього року С34 модернізована і зараз кожен військовослужбовець, який вирішив повернутися на службу із СЗЧ, може звернутися до будь-якого теруправління ДБР і оперативно отримати юридичну підтримку та допомогу.

За словами Сухачова, загалом за 2025 рік майже 10 тис. військовослужбовців звернулися до ДБР з метою повернення до військових частин через звільнення від кримінальної відповідальності (по 401 ст. КК).

"У 2026 році, завдяки нашій системі С34, звернулися вже 7,5 тис. військових, які хочуть повернутися у стрій", – наголосив він.