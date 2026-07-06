Атака РФ пошкодила спецтехніку та будівлі ДТЕК у Києві

Масована атака РФ уночі на понеділок пошкодила спецтехніку та будівлі ДТЕК, повідомив енергохолдинг.

"Уночі внаслідок чергового російського обстрілу пошкоджень зазнали виробничі майданчики та бригадні автомобілі ДТЕК у столиці", – йдеться в повідомленні ДТЕК у Телеграм.

Згідно з ним, зараз енергетики ліквідовують наслідки обстрілу та оцінюють масштаби завданих збитків.

"Ніхто з працівників не постраждав", – наголосив ДТЕК.

Як повідомлялося, під ударом РФ 2 липня опинились енергооб’єкти ДТЕК, що стало причиною часткового відключення світла у столиці.