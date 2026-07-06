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Кількість загиблих на Київщині зросла до 6 людей – ОВА

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Кількість загиблих на Київщині зросла до 6 людей – ОВА
Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Київщину зросла до шести людей, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Рятувальники, медики, поліцейські та всі відповідальні служби продовжують працювати на місцях. Робимо все можливе, щоб допомогти постраждалим, ліквідувати наслідки атаки та підтримати людей, які опинилися в біді", – написав Калашник в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялось, що від російської атаки на Київщині найбільше постраждало місто Вишневе. Було відомо про 5 загиблих і 21 поранененого. Через загрозу повторної детонації повідомлялось про тимчасову евакуацію 600 людей.

#вишневе #атаки_рф #київщина
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