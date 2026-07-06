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Військових у СЗЧ менше не стає, але переховується лише третина від загальної кількості – директор ДБР

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Військових у СЗЧ менше не стає, але переховується лише третина від загальної кількості – директор ДБР
Фото: ДБР

Кількість злочинів СЗЧ (самовільне залишення частини) не зменшується, але переховується лише третина військових, включених у цю статистику, зазначає директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов.

"Фактів СЗЧ не стає менше", – сказав директор ДБР в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання про те, чи збільшується кількість військових, які залишають місце служби (статистика по СЗЧ наразі є закритою інформацією – ІФ-У).

Він зауважив, що ДБР працює над тим, щоб ті, хто хоче повернутися на військову службу, могли зробити це максимально швидко і з поновленням всіх встановлених виплат.

Сухачов уточнив, що статистичні дані по СЗЧ включають вже померлих і загиблих, тих, хто відбуває покарання, хто виїхав за кордон, хто знаходився чи знаходиться в полоні і тих, хто переховується. "Останніх десь лише третина від загальної кількості", – наголосив директор ДБР.

#сзч #дбр #сухачов #інтервю
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