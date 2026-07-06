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Рух поїздів на Київщині відновлено – Кулеба

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Рух поїздів на Київщині відновлено – Кулеба
Фото: https://t.me/OleksiiKuleba

Росіяни вночі вчергове атакували залізничну інфраструктуру Київщини, наразі рух уже відновлено, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"З міркувань безпеки на окремих ділянках рух поїздів тимчасово обмежували, були задіяні резервні маршрути та внесені зміни до графіків. Наразі рух уже відновлено. Перший поїзд із Боярки вже виїхав на Київ", – написав Кулеба в телеграм-каналі.

Він наголосив, що в надшвидкі терміни залізничники, які працювали відразу вслід за вибухотехніками ДСНС, відновили інфраструктуру на Київщині та поновили рух поїздів.

"Надалі як поїзди далекого слідування, так і приміські слідуватимуть стандартним маршрутом", – підкреслив міністр.

Загалом було задіяно два десятки відновлювальних бригад енергетиків, зв’язківців, колійників, які працювали паралельно, щоб повернути поїзди на стандартні маршрути яка найшвидше.

#поїзди #відновлення #київська_область #рух
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