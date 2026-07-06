Офіс і студія "5 каналу" пошкоджено внаслідок російського обстрілу Києва

Офіс і студію "5 каналу" пошкоджено внаслідок російського обстрілу Києва, мовлення в Youtube триватиме, йдеться в заяві телеканалу.

"Внаслідок російського обстрілу Києва вдруге пошкоджений офіс 5 каналу. Ніхто з працівників не постраждав. Приміщення зазнали значних руйнувань. Пошкоджена студія. Знищена частина знімальної техніки та потрощені робочі місця в редакції", – йдеться в повідомленні каналу в мережі Facebook.

Зазначається, що через наслідки атаки "5 канал" не може оперативно відновити мовлення в телевізійному етері, але продовжить мовлення в Youtube.

Там нагадали, що попередня атака, в якій постраждав канал, сталася 10 липня 2025 року.

Ексвласник "5 каналу" (2003-2021), народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко наголосив, що цим ударом "РФ засвідчила заслуги 5 каналу у інформаційній війні проти агресора".

"Це вже друга атака по редакції: попередня була рівно рік тому, 10 липня. На щастя, працівники не постраждали. Але приміщення зазнало значних руйнувань: пошкоджено студію, знищено частину знімальної техніки, потрощено робочі місця журналістів", – написав він у Facebook.

Порошенко зазначив, що цим ударом керівництво РФ знову показує, що не шукає миру, а шукає слабкість, і тому його "треба змусити до миру". "Силою ППО, дронів, які дістають до російських НПЗ та аеродромів. Його треба змушувати до миру пекельними санкціями. Найкращий дипломат для перемовин з Кремлем – це добре озброєні Збройні Сили України", – додав він.