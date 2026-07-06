Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Київський ЖК "Варшавський" отримав пошкодження внаслідок нічної атаки ворога

1 хв читати
Додати як джерело

Житловий комплекс "Варшавський" у Києві отримав пошкодження внаслідок російської атаки на місто в ніч на понеділок.

"На жаль, на території ЖК "Варшавський" зафіксовані наслідки після нічної атаки. Висловлюємо щирі співчуття кожному, кого торкнулася ця трагедія", — йдеться у повідомленні в Телеграм-каналі девелопера житлового комплексу Stolitsa Group.

Зазначається, що на місці працюють екстрені служби, зокрема поліція та ДСНС. Компанія долучилася до аудиту пошкоджень.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на місто в ніч на 6 липня 12 людей загинуло, 48 поранені. Триває розбір завалів. За даними МВС, у Києві пошкоджено близько 30 житлових будинків.

#атака_рф #жк_варшавський
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Військових у СЗЧ менше не стає, але переховується лише третина від загальної кількості – директор ДБР

Військових у СЗЧ менше не стає, але переховується лише третина від загальної кількості – директор ДБР

Кількість злочинів СЗЧ (самовільне залишення частини) не зменшується, але переховується лише третина військових, включених у цю статистику, зазначає …

Читати
Директор ДБР про продаж зброї: Можемо постійно когось затримувати, але дієва протидія – це контроль командирів

Директор ДБР про продаж зброї: Можемо постійно когось затримувати, але дієва протидія – це контроль командирів

Державне бюро розслідувань (ДБР) разом з Національною поліцією України відпрацювало механізми отримання оперативної інформації щодо продажу зброї, ал…

Читати
Зеленський: Поки ракети до Patriot лишаються на складах союзників, це заохочує Росію далі "перемагати" житлові будинки

Зеленський: Поки ракети до Patriot лишаються на складах союзників, це заохочує Росію далі "перемагати" житлові будинки

Українські сили протиповітряної оборони демонструють високу ефективність у збитті російських безпілотників та крилатих ракет, проте не мають можливос…

Читати