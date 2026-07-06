Київський ЖК "Варшавський" отримав пошкодження внаслідок нічної атаки ворога

Житловий комплекс "Варшавський" у Києві отримав пошкодження внаслідок російської атаки на місто в ніч на понеділок.

"На жаль, на території ЖК "Варшавський" зафіксовані наслідки після нічної атаки. Висловлюємо щирі співчуття кожному, кого торкнулася ця трагедія", — йдеться у повідомленні в Телеграм-каналі девелопера житлового комплексу Stolitsa Group.

Зазначається, що на місці працюють екстрені служби, зокрема поліція та ДСНС. Компанія долучилася до аудиту пошкоджень.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на місто в ніч на 6 липня 12 людей загинуло, 48 поранені. Триває розбір завалів. За даними МВС, у Києві пошкоджено близько 30 житлових будинків.