УЧХ працював на місці аварійно-рятувальних робіт після російської атаки на Одесу

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювала на місці проведення аварійно-рятувальних робіт після нічної російської атаки на Одесу.

"У ніч проти 6 липня загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області діяв у координації з рятувальниками на місці чергової атаки", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Волонтери здійснили обхід території для виявлення постраждалих, забезпечували оперативне реагування та надавали необхідну допомогу.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки на Одесу поранення отримав 23-річний хлопець. Пошкоджені приватні будинки, загорілися гаражі, вибухова хвиля вибила скління сусідніх споруд.