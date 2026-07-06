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УЧХ працював на місці аварійно-рятувальних робіт після російської атаки на Одесу

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УЧХ працював на місці аварійно-рятувальних робіт після російської атаки на Одесу
Фото: Червоний Хрест України

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювала на місці проведення аварійно-рятувальних робіт після нічної російської атаки на Одесу.

"У ніч проти 6 липня загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області діяв у координації з рятувальниками на місці чергової атаки", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Волонтери здійснили обхід території для виявлення постраждалих, забезпечували оперативне реагування та надавали необхідну допомогу.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки на Одесу поранення отримав 23-річний хлопець. Пошкоджені приватні будинки, загорілися гаражі, вибухова хвиля вибила скління сусідніх споруд.

 

#одеса #тчху #обстріл #учх
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