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У Києві затримано іноземця, якого Інтерпол розшукував 20 років

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У Києві затримано іноземця, якого Інтерпол розшукував 20 років
Фото: Нацполіція

У Києві затримали громадянина Вірменії, який понад 20 років перебував у міжнародному розшуку за вбивство та підготовку замовного вбивства в іншій країні, повідомляє Національна поліція у понеділок.

"53-річний громадянин Вірменії розшукувався за каналами Інтерполу з 2005 року. Він використовував підроблені документи, змінював особисті дані, видавав себе за інших осіб та навіть отримав громадянство однієї з країн ЄС, що давало йому змогу тривалий час уникати відповідальності та безперешкодно пересуватися між державами", – йдеться у повідомленні Телеграм.

Наразі триває процедура його екстрадиції до Республіки Вірменія.

Відповідно до законодавства Вірменії, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

#іноземець #затримання #інтерпол
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