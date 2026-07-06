Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Названий онук доньки Брежнєва потрапив у полон ЗСУ на Херсонському напрямку – Коордштаб

1 хв читати
Додати як джерело
Названий онук доньки Брежнєва потрапив у полон ЗСУ на Херсонському напрямку – Коордштаб

У полоні Сил оборони України перебуває названий онук доньки радянського генерального секретаря Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"45-річний Антон Мілаєв є названим онуком доньки радянського генсека Галини Брежнєвої. Чоловік пішов на війну минулої осені для того, щоб заробити грошей. У квітні цього року потрапив у полон під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку", – йдеться в повідомленні, яке було опубліковано у телеграм-каналі у понеділок.

За інформацією Коордштабу, під час перебування на тимчасово окупованих територіях Мілаєв переконався, що "жодних "нацистів" в Україні немає", після чого добровільно здався українським військовим.

"Символічно, що нащадок керівника СРСР опинився в полоні під час війни, яка по суті є намаганням Путіна відновити радянський союз", – зазначено в повідомленні Координаційного штабу.

Раніше інформацію про потрапляння Мілаєва в український полон також поширювали російські ЗМІ.

#брежнев #онук #полон
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Директор ДБР: база С34 дає повну обізнаність щодо СЗЧ, в цьому році звернулося 7,5 тис. військових, які хочуть повернутися у стрій

Директор ДБР: база С34 дає повну обізнаність щодо СЗЧ, в цьому році звернулося 7,5 тис. військових, які хочуть повернутися у стрій

У 2026 році завдяки системі С34 щодо військових, які скоїли СЗЧ (самовільне залишення частини) до Державного бюро розслідувань (ДБР) звернулися вже 7…

Читати
Військових у СЗЧ менше не стає, але переховується лише третина від загальної кількості – директор ДБР

Військових у СЗЧ менше не стає, але переховується лише третина від загальної кількості – директор ДБР

Кількість злочинів СЗЧ (самовільне залишення частини) не зменшується, але переховується лише третина військових, включених у цю статистику, зазначає …

Читати
Директор ДБР про продаж зброї: Можемо постійно когось затримувати, але дієва протидія – це контроль командирів

Директор ДБР про продаж зброї: Можемо постійно когось затримувати, але дієва протидія – це контроль командирів

Державне бюро розслідувань (ДБР) разом з Національною поліцією України відпрацювало механізми отримання оперативної інформації щодо продажу зброї, ал…

Читати