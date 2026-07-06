Названий онук доньки Брежнєва потрапив у полон ЗСУ на Херсонському напрямку – Коордштаб

У полоні Сил оборони України перебуває названий онук доньки радянського генерального секретаря Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"45-річний Антон Мілаєв є названим онуком доньки радянського генсека Галини Брежнєвої. Чоловік пішов на війну минулої осені для того, щоб заробити грошей. У квітні цього року потрапив у полон під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку", – йдеться в повідомленні, яке було опубліковано у телеграм-каналі у понеділок.

За інформацією Коордштабу, під час перебування на тимчасово окупованих територіях Мілаєв переконався, що "жодних "нацистів" в Україні немає", після чого добровільно здався українським військовим.

"Символічно, що нащадок керівника СРСР опинився в полоні під час війни, яка по суті є намаганням Путіна відновити радянський союз", – зазначено в повідомленні Координаційного штабу.

Раніше інформацію про потрапляння Мілаєва в український полон також поширювали російські ЗМІ.