В Україні в наступні дві доби очікуються дощі і грози, місцями град та шквали

У вівторок, 7 липня, у західних, вдень і в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, на півдні країни та Закарпатті до 19°. Вдень 24-29°, у західних та північних областях 18-24°.

В Києві в ніч на вівторок без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 7 липня в Києві була зафіксована в 2012 році і склала 34,7° тепла, найнижча вночі – 9,2° вище нуля в 1893 році.

В середу, 8 липня, в Україні, крім південного сходу, помірні, вдень в більшості північних, центральних та південних областях місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-західний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-19°. Вдень 24-29°, у західних та північних областях 18-24°.

В Києві в ніч на середу без опадів, вдень дощ, гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 22-24°.