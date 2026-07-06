Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Україні в наступні дві доби очікуються дощі і грози, місцями град та шквали

1 хв читати
Додати як джерело
В Україні в наступні дві доби очікуються дощі і грози, місцями град та шквали
Фото: Pixabay

У вівторок, 7 липня, у західних, вдень і в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, на півдні країни та Закарпатті до 19°. Вдень 24-29°, у західних та північних областях 18-24°.

В Києві в ніч на вівторок без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 7 липня в Києві була зафіксована в 2012 році і склала 34,7° тепла, найнижча вночі – 9,2° вище нуля в 1893 році.

В середу, 8 липня, в Україні, крім південного сходу, помірні, вдень в більшості північних, центральних та південних областях місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-західний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-19°. Вдень 24-29°, у західних та північних областях 18-24°.

В Києві в ніч на середу без опадів, вдень дощ, гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 22-24°.

#прогноз_погоди
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Військових у СЗЧ менше не стає, але переховується лише третина від загальної кількості – директор ДБР

Військових у СЗЧ менше не стає, але переховується лише третина від загальної кількості – директор ДБР

Кількість злочинів СЗЧ (самовільне залишення частини) не зменшується, але переховується лише третина військових, включених у цю статистику, зазначає …

Читати
Директор ДБР про продаж зброї: Можемо постійно когось затримувати, але дієва протидія – це контроль командирів

Директор ДБР про продаж зброї: Можемо постійно когось затримувати, але дієва протидія – це контроль командирів

Державне бюро розслідувань (ДБР) разом з Національною поліцією України відпрацювало механізми отримання оперативної інформації щодо продажу зброї, ал…

Читати