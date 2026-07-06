Директор ДБР про ідеї реформування: Це знищення Бюро, фігуранти з підозрами "зависнуть у повітрі"

Висновок аудиту діяльності Державного Бюро розслідувань (ДБР) підтвердив спроможність Бюро виконувати задачі в повному обсязі, реформа ДБР в запропонованому вигляді призведе до знищення інституції, наголошує директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов.

"З грудня минулого року ми почали відчувати, що активізувалася потужна кампанія проти існування ДБР в тому форматі, який є сьогодні. Наша діяльність не дуже подобається окремим фігурантам наших кримінальних проваджень і вони через свої медіаресурси формують думку про необхідність реформування Бюро", – розказав Сухачов в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ці тези "активно просуваються і в українському суспільстві, і серед наших європейських партнерів".

Директор ДБР зауважив, що Бюро не проти реформування в контексті вдосконалення роботи відомства. "Ми проти підміни понять, коли під словами про "реформу" приховані зовсім інші, цілком прагматичні інтереси. Та й зрештою в базових вимогах ЄС йдеться про проведення комплексного огляду інституційного забезпечення ДБР, що закріплено у відповідному розпорядженні нашого Уряду", – пояснив він.

Сухачов зазначив, що бюджет відомства не передбачає залучення міжнародних аудиторів, до того ж ДБР має чутливі кримінальні провадження та інформацію з обмеженим грифом, тому аудит ДБР проводила Рахункова палата.

Директор ДБР повідомив, що аудит, який охоплював питання відповідності процесів та елементів інституційного забезпечення ДБР вимогам законодавства, було завершено в червні цього року

"По кожному пункту ДБР отримало позитивну оцінку. Так, висновок Рахункової палати, який, до речі, опублікований у них на сайті, містить низку рекомендацій і для Уряду, і для Верховної Ради, і для ДБР щодо вдосконалення тих чи інших процесів, але загальний висновок аудиту, що Бюро спроможне виконувати поставлені завдання у повному обсязі. Крапка", – наголосив він.

Говорячи про наслідки, до яких може призвести реформування ДБР, Сухачов зазначив: "У мене питання, що відбудеться зі станом досудового розслідування більшості із них (проваджень), якщо всі працівники ДБР повинні будуть піти на атестацію? До неї потрібно готуватися, і не один день. 372 тис. розслідувань одразу зупиняться і всі наші фігуранти з підозрами "зависнуть у повітрі". Не будуть проводитися експертизи та якісні слідчі дії, тому що наші співробітники будуть думати не про розслідування, а про те, де вони працюватимуть завтра і таке інше".

Директор ДБР уточнив, що Бюро має підтримку серед членів профільного комітету парламенту в частині недоцільності проведення реформування Бюро. "Члени комітету теж розуміють, що реформування ДБР під час війни – це загроза забезпечення правопорядку у ЗСУ, загроза для держави в цілому", – додав він.

Як повідомлялося, в грудні 2025 року єврокомісар з питань розширення Марта Кос та віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка зробили спільну заяву, в якій, зокрема, йшлося про те, що Україна має реформувати ДБР. "Проведення незалежного комплексного перегляду інституційної структури ДБР, механізмів забезпечення доброчесності та наглядових функцій для оцінки необхідності та доцільності подальших реформ відповідно до найкращих європейських практик, що призведе до підготовки, ухвалення та впровадження закону, який враховуватиме необхідні рекомендації", – йшлося в заяві.

Президент України Володимир Зеленський 2 січня 2026 року доручив підготувати та направити на розгляд Верховної Ради пропозиції про оновлення ДБР.

29 травня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що законопроєкт про реформу ДБР має бути напрацьований до кінця року, і внесений до Верховної Ради у грудні 2026 року.

Станом на зараз у Верховній Раді зареєстровано три варіанти Антикорупційної стратегії з пропозицією перезавантаження ДБР та надання міжнародним експертам права вето при доборі кадрів.