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Команди УЧХ залучені до ліквідації наслідків повітряної атаки у Києві та області

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Команди УЧХ залучені до ліквідації наслідків повітряної атаки у Києві та області
Фото: Червоний Хрест України﻿

Український Червоний Хрест (УЧХ) працює на місцях ліквідації наслідків масштабної російської повітряної атаки у Києві та Київській області.

"Команди загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з рятувальниками працюють на місцях ліквідації наслідків атаки у двох районах столиці, а також у Вишневому на Київщині", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Волонтери проводять обхід території для виявлення постраждалих, надають першу домедичну допомогу пораненим та психологічну підтримку людям у стані гострої стресової реакції.

Як повідомлялося, армія Росії вночі 6 червня випустила на Київ 68 ракет та 351 ударний дрон. Пошкодження зафіксовані більш ніж на 10 локаціях міста, зокрема в житлових будинках. Відомо про загибель 12 людей, 49 поранено.

Розбір завалів та надання допомоги на місцях тривають без перерви.

На Київщині 16 постраждалих, загинуло троє людей.

 

#київ #тчху #учх
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