У Вишневому на Київщині загинули 5 людей та ще 21 постраждало

В місті Вишневому Київської області внаслідок ворожої атаки загинули 5 людей, ще 21 постраждала, повідомляє ДСНС у понеділок.

"Понад 600 людей евакуйовано у місті Вишневе: рятувальники Київщини спільно з колегами з інших областей України продовжують ліквідацію наслідків", – йдеться у повідомленні відомства у Телеграм.

Усі 21 постраждалі наразі перебувають у лікарнях.

Також надзвичайники евакуювали 117 громадян, які під час повітряного удару перебували в укритті, що опинилося в епіцентрі вибуху.

Водночас піротехнічні підрозділи ДСНС обстежують кожне подвір’я на наявність вибухонебезпечних предметів.

У місті розгорнутий оперативний штаб, у якому спільно працюють представники ДСНС, Нацполіції та місцевих органів влади, координуючи проведення аварійно-рятувальних робіт і допомогу населенню.

Раніше повідомлялось, що від російської атаки на Київщині найбільше постраждало місто Вишневе. Було відомо про 3 загиблих і 14 поранених. Через загрозу повторної детонації повідомлялось про тимчасову евакуацію 500 людей.