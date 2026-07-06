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Події

У Вишневому на Київщині загинули 5 людей та ще 21 постраждало

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У Вишневому на Київщині загинули 5 людей та ще 21 постраждало
Фото: ДСНС

В місті Вишневому Київської області внаслідок ворожої атаки загинули 5 людей, ще 21 постраждала, повідомляє ДСНС у понеділок.

"Понад 600 людей евакуйовано у місті Вишневе: рятувальники Київщини спільно з колегами з інших областей України продовжують ліквідацію наслідків", – йдеться у повідомленні відомства у Телеграм.

Усі 21 постраждалі наразі перебувають у лікарнях.

Також надзвичайники евакуювали 117 громадян, які під час повітряного удару перебували в укритті, що опинилося в епіцентрі вибуху.

Водночас піротехнічні підрозділи ДСНС обстежують кожне подвір’я на наявність вибухонебезпечних предметів.

У місті розгорнутий оперативний штаб, у якому спільно працюють представники ДСНС, Нацполіції та місцевих органів влади, координуючи проведення аварійно-рятувальних робіт і допомогу населенню.

Раніше повідомлялось, що від російської атаки на Київщині найбільше постраждало місто Вишневе. Було відомо про 3 загиблих і 14 поранених. Через загрозу повторної детонації повідомлялось про тимчасову евакуацію 500 людей.

#атака_рф #вишневе
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