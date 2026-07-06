Найвищі 200 балів з усіх чотирьох предметів отримали два учасники НМТ-2026 – УЦОЯО

Найвищі 200 балів з усіх чотирьох предметів отримали 2 учасники національного мультипредметного тесту (НМТ) в 2026 році, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Для участі в основних сесіях зареєструвалося 354 463 учасники, з них випускників закладів загальної середньої освіти – 191 051 особа, студентів закладів фахової і передвищої освіти – 52 505, студентів закладів професійної освіти – 7952, випускників минулих років – 102 955. Вибрали проходити тестування в Україні 336 737 учасників, за кордоном – 17 726. Основні сесії НМТ було проведено з 20 травня до 25 червня – загалом 17 днів оцінювань. У них узяло участь 324 284 особи, а це понад 91,49% від зареєстрованих", – йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що у 2026 році поріг із чотирьох предметів НМТ подолали 275 934 учасники (85,09% від тих, хто взяв участь в основних сесія).

В центрі звернули увагу, що цей відсоток тримається на одному рівні, без жодних аномалій – наприклад, у 2025 році – 250 482 (86,47%), у 2024 році – 242 554 (85,60%).

Серед цьогорічних учасників 200 балів хоча б з одного предмета отримали 3671 вступник, за два – 259 і за три – 28. Найвищі ж бали з усіх чотирьох предметів отримали 2 учасники.

У розрізі предметів кількість найвищих результатів розподілилися так: українська мова – 266 учасників отримали 200 балів, історія України – 364, математика – 1145, фізика – 51, хімія – 27, біологія – 41, географія – 6, англійська мова – 2164, французька мова – 1, німецька мова – 36, іспанська мова – 5, українська література – 175 учасників.

Водночас є учасники, які не набрали необхідної кількості балів для отримання результату за шкалою 100-200 хоча б з одного предмета, і загалом вони складають 14,83% (у 2025 році 13,51%, у 2024 – 14,38%).

Окремо в Центрі зауважили, що частка випускників закладів загальної середньої освіти 2026 року, які не подолали прохідного порогу, становить 12,96%, у 2025 році це було 12,36%, у 2024 – 13,23%.

"Наведені статистичні дані не є остаточними, оскільки свої результати ще не продемонстрували учасники додаткової сесії", – уточнили в УЦОЯО.

Крім того, в Міністерстві освіти і науки розповіли, що у 2026 році географію як додатковий предмет обрали 31,22% учасників від загальної кількості зареєстрованих на основну сесію, і за популярністю цей предмет майже наздогнав англійську мову, яку обрали 31,49% учасників.

Так, найпопулярніші предмети додаткового блоку: англійська мова – 31,49%; географія – 31,22%; біологія – 21,17%; українська література – 10,88%.

Як повідомлялося, 20 травня в Україні стартували основні сесії НМТ, які тривали до 25 червня. Додаткові сесії НМТ-2026 відбудуться 17-24 липня.