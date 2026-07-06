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Кличко закликав скликати РНБО: Держава не виконує домовленостей щодо плану стійкості столиці

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Кличко закликав скликати РНБО: Держава не виконує домовленостей щодо плану стійкості столиці
Фото: Київська міська рада

Київ наполягає на невідкладному проведенні засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) для розгляду спільних з державою кроків щодо втілення Комплексного плану стійкості столиці, написав столичний голова Віталій Кличко у понеділок.

"Комплексний план стійкості Києва був розроблений та представлений на засіданні Ради національної безпеки і оборони України 03.03.2026 року. Натомість, домовленості – і щодо фінансування заходів плану 50/50, і щодо організаційних питань, і щодо правого врегулювання частини заходів, – держава не виконує", – повідомив Кличко у Телеграм.

За його словами, останні заяви щодо виділення Києву 10 млрд грн виглядають дивно, оскільки документального підтвердження цього не отримано.

Тим часом столиця, як пише мер, втілює заходи плану в межах своїх можливостей, за кошти бюджету столиці, а також залучаючи іноземне і внутрішнє кредитування.

"Але держава повинна поставитися відповідально до питання стійкості столиці. Потрібно відкласти будь-які політичні маневри", – закликає Кличко.

Для цього мер відкоригував план та визначив першочергові проєкти і необхідне фінансування та забезпечення для їх втілення. А також "наголосив та передав РНБО, уряду, Офісу Президента, критичні моменти, які без держави вирішити сьогодні неможливо".

#рнбо #кличко
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