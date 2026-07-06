Директор ДБР про продаж зброї: Можемо постійно когось затримувати, але дієва протидія – це контроль командирів

Державне бюро розслідувань (ДБР) разом з Національною поліцією України відпрацювало механізми отримання оперативної інформації щодо продажу зброї, але дієвий алгоритм протидії цьому злочину – це контроль з боку військового командування, наголошує директор ДБР Олексій Сухачов.

В ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" Сухачов розказав, що ще 2 роки тому він разом з головою Нацполіції Іваном Вигівським та міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком проговорював моделі ефективної боротьби із незаконним обігом зброї – так званої трофейної зброї або тої, що може розкрадатися.

"Зброя – ключовий виклик і для Нацполіції, і для ДБР, і ми це чітко розуміємо. Будемо відверті, зброї і вибухівки за межами зони бойових дій досить багато. В ході оперативних розробок ми регулярно "закуповуємо" зброю, яка за обліками рахується втраченою або списаною. Так само і з вибухівкою. Ця проблема існує практично в усіх регіонах країни. Продаж стрілецької зброї взагалі став буденним явищем. Продають і міни, і дороговартісні дрони, й інше озброєння", – розказав директор ДБР..

Наразі, за його словами, відпрацьовано певні механізми отримання оперативної інформації від підрозділів Нацполіції – з Департаментом стратегічних розслідувань, Департаментом карного розшуку, регіональними управліннями поліції. "Надходить інформація – швидко даємо їй оцінку і визначаємося, яким чином будемо відпрацьовувати документування злочину", – пояснив Сухачов.

Він зазначив, що правоохоронці намагаються ліквідувати ці схеми на початковій стадії, а для цього ДБР необхідна первинна оперативна інформацію про осіб, які планують отримати грошові кошти від продажу зброї.

"А дієвий алгоритм протидії продажу зброї – це контроль з боку військового командування… Ми розуміємо, що можемо постійно когось затримувати, відпрацьовувати ті чи інші проблеми, але якщо не буде від командування певної реакції – результату не буде. На 90% рішення цієї проблеми залежить від бажання та участі командирів", – наголосив Сухачов.