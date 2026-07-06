Під час обстрілу 6 липня на станціях столичного метро укривалися понад 40 тис. осіб

У ніч на 6 липня, під час чергового масованого обстрілу столиці, на станціях столичної підземки перебували більше 40 тис осіб, з яких майже 3 тис. – діти, повідомила Київська міська держадміністрація у понеділок.

"Взагалі, під час повітряної тривоги, 46 підземних станцій працювали у режимі укриття: з відкритими на вхід усіма без винятку вестибюлями", – йдеться у повідомленні.

При цьому, відзначається, що зазвичай на центральних станціях під час повітряної тривоги перебуває менша кількість людей. "Тож у метрополітені рекомендують, за можливості, скористатися ними під час небезпеки".