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Під час обстрілу 6 липня на станціях столичного метро укривалися понад 40 тис. осіб

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Під час обстрілу 6 липня на станціях столичного метро укривалися понад 40 тис. осіб
Фото: https://www.facebook.com/kyivmetro

У ніч на 6 липня, під час чергового масованого обстрілу столиці, на станціях столичної підземки перебували більше 40 тис осіб, з яких майже 3 тис. – діти, повідомила Київська міська держадміністрація у понеділок.

"Взагалі, під час повітряної тривоги, 46 підземних станцій працювали у режимі укриття: з відкритими на вхід усіма без винятку вестибюлями", – йдеться у повідомленні.

При цьому, відзначається, що зазвичай на центральних станціях під час повітряної тривоги перебуває менша кількість людей. "Тож у метрополітені рекомендують, за можливості, скористатися ними під час небезпеки".

#київ #укриття #метрополітен
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