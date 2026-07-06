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СБУ: уражено Ярославський НПЗ, нафтоналивний термінал у Висоцьку та військові об'єкти в Криму

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СБУ: уражено Ярославський НПЗ, нафтоналивний термінал у Висоцьку та військові об'єкти в Криму
Фото: тг-канали

Служба безпеки України спільно із іншими складовими Сил оборони уразила Ярославський НПЗ, нафтоналивний термінал у Висоцьку та військові об’єкти в Криму, повідомляє українська спецслужба.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах системного зниження воєнно-економічного потенціалу рф, Служба безпеки України спільно із Силами оборони України завдала серії успішних ударів по об’єктах паливно-енергетичної та військової інфраструктури росії й тимчасово окупованого Криму", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

В СБУ зазначають, що, зокрема, українські безпілотники атакували Ярославський нафтопереробний завод та лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Ярославль". "У районі НПЗ зафіксовано вибухи та задимлення", – уточнюється в повідомленні.

Також, за інформацією української спецслужби, підтверджено успішне ураження нафтоналивного термінала морського порту "Висоцьк" у Ленінградській області РФ: внаслідок удару було виведено з ладу два нафтоналивні стендери та уражено три резервуари з нафтопродуктами.

"Безпілотники відпрацювали і по НПЗ "Перший завод" у Калузькій області. Після вибухів на підприємстві виникла пожежа", – зазначається в повідомленні.

У відомстві інформують, що окремо СБУ провела успішну операцію на тимчасово окупованій території АР Крим. "Уражено три ангари з авіаційною технікою на аеродромі "Гвардійське". Також під удар потрапили зенітний ракетний комплекс "Панцирь-С2" поблизу Сімферополя, мобільна вогнева група у Керчі, резервуар із нафтопродуктами та насосна станція на нафтобазі "ТЕС-Термінал-1", – йдеться в повідомленні.

"За завданням Президента ми робимо все, аби росія щодня отримувала відплату за свої злочини. Поки ворог обстрілює українські мирні міста, його військова та паливна інфраструктура зазнаватиме відчутних втрат. Ми системно знищуємо ресурси, які живлять російську воєнну машину, і ця робота лише посилюватиметься", – наводить відомство слова очільника СБУ Євгена Хмари.

#сбу #цілі #ураження
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