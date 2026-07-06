ДБР: повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям, які намагалися продати понад тонну вибухівки

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру трьом військовослужбовцям, які, за даними слідства, намагалися продати великий арсенал зброї та вибухівку, повідомляє ДБР.

В повідомленні на сайті відомства в понеділок зазначається, що працівники ДБР виявили протиправну схему ще на стадії підготовки до реалізації та своєчасно її зупинили.

Згідно з повідомленням, зловмисників затримали саме під час завантаження озброєння у вантажівку.

"Під час затримання вилучено понад 700 боєприпасів, близько 1,2 тонни пластичної вибухової речовини та чотири одиниці протитанкового озброєння. Загальна вартість вилученого перевищує 2 млн грн", – наголошують в Бюро.

Крім того, у межах досудового розслідування задокументовано ще один епізод збуту озброєння.

Трьом військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: двом – тримання під вартою з можливістю внесення застави, третьому – цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють походження вилученої зброї та інших осіб, які можуть бути причетні до її незаконного обігу.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.