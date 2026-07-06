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ДБР: повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям, які намагалися продати понад тонну вибухівки

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ДБР: повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям, які намагалися продати понад тонну вибухівки
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру трьом військовослужбовцям, які, за даними слідства, намагалися продати великий арсенал зброї та вибухівку, повідомляє ДБР.

В повідомленні на сайті відомства в понеділок зазначається, що працівники ДБР виявили протиправну схему ще на стадії підготовки до реалізації та своєчасно її зупинили.

Згідно з повідомленням, зловмисників затримали саме під час завантаження озброєння у вантажівку.

"Під час затримання вилучено понад 700 боєприпасів, близько 1,2 тонни пластичної вибухової речовини та чотири одиниці протитанкового озброєння. Загальна вартість вилученого перевищує 2 млн грн", – наголошують в Бюро.

Крім того, у межах досудового розслідування задокументовано ще один епізод збуту озброєння.

Трьом військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: двом – тримання під вартою з можливістю внесення застави, третьому – цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють походження вилученої зброї та інших осіб, які можуть бути причетні до її незаконного обігу.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

#продаж #вибухівка #дбр
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