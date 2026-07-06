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Троє загинули, ще 16 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Троє загинули, ще 16 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби
Фото: https://t.me/police_kh_region

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів РСЗВ, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову та 8 населених пунктах області, троє людей загинули, ще 16 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків постраждали жінки 73, 75, 18 і 40 років та чоловіки 74, 59 і 58 років; у м. Богодухів загинули чоловіки 35 і 42 років, постраждали жінки 26, 40 років і 54-річний чоловік; у м. Ізюм загинув 19-річний чоловік, постраждали жінки 48, 42, 39, 61 років; у с. Вільхуватка зазнали поранень 68-річна жінка і 90-річний чоловік", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

#харківська_область #обстріли
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