Троє загинули, ще 16 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів РСЗВ, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову та 8 населених пунктах області, троє людей загинули, ще 16 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків постраждали жінки 73, 75, 18 і 40 років та чоловіки 74, 59 і 58 років; у м. Богодухів загинули чоловіки 35 і 42 років, постраждали жінки 26, 40 років і 54-річний чоловік; у м. Ізюм загинув 19-річний чоловік, постраждали жінки 48, 42, 39, 61 років; у с. Вільхуватка зазнали поранень 68-річна жінка і 90-річний чоловік", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.