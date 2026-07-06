П'ята петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд в Києві набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради проти різкого підвищення вартості проїзду в столичному громадському транспорту до 30 грн та із закликом запровадження поетапного подорожчання після завершення воєнного стану набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 20 травня і станом на 5 липня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Ми погоджуємося, що тариф, який не змінювався з 2018 року, потребує коригування. Проте, анонсоване підвищення вартості разового проїзду одразу до 30 гривень є надмірним, економічно необґрунтованим та соціально несправедливим кроком для воєнного часу. Рівень доходів більшості киян не зріс майже вчетверо, а такий стрибок тарифу вдарить по найменш захищеним верствам населення та змусить людей відмовитися від користування муніципальним транспортом", – йдеться в тексті петиції.

Зважаючи на це, авторка петиції вимагає: переглянути проєкт тарифної сітки та встановити компромісну, економічно виважену вартість разового проїзду на рівні не більше ніж 15-18 гривень; повністю зберегти право на безкоштовний проїзд для всіх пільгових категорій громадян, а також для учнів закладів освіти у період навчального процесу; запровадити поетапне підвищення тарифів після офіційного закінчення воєнного стану в Україні та стабілізації економіки; запровадити "квиток 90 хвилин" з можливістю безкоштовної пересадки в межах нової вартості проїзду, як це реалізовано у європейських містах, для компенсації підвищення ціни.

Як повідомлялося, до цього уже чотири петиції на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів, але три з них були відхилені столичною владою.

У Київській міській державній адміністрації 18 травня повідомили про плани оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Зокрема, вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. Так, придбанні 1-9 поїздок тариф складатиме 30 грн; 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн. Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн. Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови: студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного; учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%. Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який даватиме можливість безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Із 1 січня 2022 року планували підвищити вартість проїзду в громадському транспорті до 20 грн, для власників "Картки киянина" – до 12 грн.

Наприкінці 2021 року мер Києва Віталій Кличко запевнив, що вартість проїзду в міському громадському транспорті не підвищуватиметься до кінця опалювального сезону.

У 2023 році міська влада заявила, що не збирається підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті до кінця війни.

У вересні 2025 року Кличко заявив, що попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду.