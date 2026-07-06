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Міністр оборони Федоров вкотре закликав партнерів передати Україні ракети до Patriot

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Міністр оборони Федоров вкотре закликав партнерів передати Україні ракети до Patriot
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Михайло Федоров знову звернувся до країн-партнерів із закликом передати ракети до Patriot, які вони мають на складах.

"Цієї ночі Росія знову здійснила масовану комбіновану атаку по Україні… балістика завдала ударів по цивільних. Наше звернення до партнерів – передати ракети зі своїх запасів уже зараз, а згодом замістити їх за рахунок наших майбутніх поставок", – написав Федоров у понеділок у Телеграм.

Також він відзначив, що Росія свідомо нарощує кількість балістичних атак, користуючись гострим дефіцитом ракет до систем Patriot. "За місяць у світі виробляється менше таких ракет, ніж ворог запускає по Україні за цей самий період".

Україна вже законтрактувала та продовжує контрактувати ракети до Patriot, поставки яких розпочнуться наступного року.

Але ракети потрібні саме зараз. Тому, за словами міністра, вже сьогодні він проведе серію переговорів із колегами – міністрами оборони країн, які мають ракети до Patriot на складах. "Просте рішення для партнерів – тимчасово виділити ці ракети зі своїх складів – урятує безліч життів наших громадян. Не можна допустити, щоб обережна бюрократія стала бар’єром для захисту людського життя".

Як повідомлялось, міністр оборони вже звертався з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів – в обмін на майбутні поставки, законтрактовані для України. А також із закликом зробити внески у механізми PURL та JUMPSTART.

#федоров #patriot #ракети
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