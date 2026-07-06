Україна терміново потребує додаткових засобів ППО, це питання обговорять на саміті НАТО в Анкарі – фон дер Ляєн

Лідери НАТО на саміті в Анкарі обговорять надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони, заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Минулої ночі російський режим вкотре сліпо завдав повітряного удару по цивільному населенню: на столицю було випущено понад 400 дронів і ракет. Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони. Ми обговоримо це цього тижня в Анкарі на саміті НАТО", – написала фон дер Ляєн в соцмережі Х.

Вона додала, що минулого тижня Євросоюз надав перші 4 млрд євро в рамках кредиту на суму 90 млрд євро, щоб посилити оборону України за допомогою передових технологій безпілотників.

"Незабаром буде надано ще більше коштів. І ми наполегливо працюємо над тим, щоб у найближчі дні укласти угоду щодо 21-го пакету санкцій. Ми продовжуватимемо посилювати тиск, доки Росія не припинить кровопролиття", – резюмувала вона.