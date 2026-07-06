Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН після чергової масованої атаки РФ – Сибіга

Україна офіційно звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з другим за останні кілька днів масштабним ударом російських військ із використанням ракет та безпілотників, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Українська сторона закликала членів Ради безпеки та Демократичну Республіку Конго, яка наразі головує в Радбезі, невідкладно підтримати цей запит.

"Кожна російська ракета, запущена проти України, несе в собі послання, яке виходить далеко за межі наших кордонів. Воно покликане переконати світ, що насильство може замінити закон, що страх сильніший за солідарність і що жорстокість залишається без наслідків", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він підкреслив, що запізнілі або слабкі реакції міжнародної спільноти не здатні зупинити російський терор – для цього потрібні виключно рішучі, принципові та своєчасні дії, та закликав до єдності задля стримування агресора та відновлення справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту ООН.

Сибіга нагадав, що за ніч Росія вбила щонайменше 11 людей лише у Києві – і ця цифра може зрости. Попередній удар 2 липня забрав життя щонайменше 31 цивільного мешканця Києва.