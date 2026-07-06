Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН після чергової масованої атаки РФ – Сибіга

1 хв читати
Додати як джерело
Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН після чергової масованої атаки РФ – Сибіга

Україна офіційно звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з другим за останні кілька днів масштабним ударом російських військ із використанням ракет та безпілотників, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Українська сторона закликала членів Ради безпеки та Демократичну Республіку Конго, яка наразі головує в Радбезі, невідкладно підтримати цей запит.

"Кожна російська ракета, запущена проти України, несе в собі послання, яке виходить далеко за межі наших кордонів. Воно покликане переконати світ, що насильство може замінити закон, що страх сильніший за солідарність і що жорстокість залишається без наслідків", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він підкреслив, що запізнілі або слабкі реакції міжнародної спільноти не здатні зупинити російський терор – для цього потрібні виключно рішучі, принципові та своєчасні дії, та закликав до єдності задля стримування агресора та відновлення справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту ООН.

Сибіга нагадав, що за ніч Росія вбила щонайменше 11 людей лише у Києві – і ця цифра може зрости. Попередній удар 2 липня забрав життя щонайменше 31 цивільного мешканця Києва.

#атака_рф #радбез_оон
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Директор ДБР про продаж зброї: Можемо постійно когось затримувати, але дієва протидія – це контроль командирів

Директор ДБР про продаж зброї: Можемо постійно когось затримувати, але дієва протидія – це контроль командирів

Державне бюро розслідувань (ДБР) разом з Національною поліцією України відпрацювало механізми отримання оперативної інформації щодо продажу зброї, ал…

Читати
Зеленський: Поки ракети до Patriot лишаються на складах союзників, це заохочує Росію далі "перемагати" житлові будинки

Зеленський: Поки ракети до Patriot лишаються на складах союзників, це заохочує Росію далі "перемагати" житлові будинки

Українські сили протиповітряної оборони демонструють високу ефективність у збитті російських безпілотників та крилатих ракет, проте не мають можливос…

Читати
Зеленський: Росія випустила на Київ і область 68 ракет, кількість загиблих в області збільшилась до трьох людей

Зеленський: Росія випустила на Київ і область 68 ракет, кількість загиблих в області збільшилась до трьох людей

Президент України Володимир Зеленський повідомив про трьох загиблих і 16 постраждалих на Київщині внаслідок ракетної атаки РФ в ніч на понеділок. …

Читати