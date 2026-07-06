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Петиція із закликом не будувати паркінг на Пейзажній алеї в Києві набрала необхідні голоси

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Петиція на сайті Київської міської ради із закликом не будувати паркінг на Пейзажній алеї в столиці, а розглянути альтернативні варіанти благоустрою зеленої зони набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 25 червня і станом на 5 липня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"На минулому тижні Київська міська рада прийняла рішення щодо зміни цільового призначення на будівництво для ділянки площею в 4 га на нижній терасі Пейзажної алеї. Це рішення суперечить обмженням визначеним як природоохоронним так і пам’яткоохоронним обмеженням. Зокрема, тут розташован пам’ятка археології "Старокиївська гора", а сама ділянка частково потрапляє до буферної охоронної зони ЮНЕСКО. Водночас, ділянка є складаовою зеленої зони "Пейзажна алея", площа якої є чітко визначеною та не може бути зменшена заради майбутнього будівництва паркінгу", – йдеться в тексті петиції.

Автор петиції Дмитро Перов вважає, що будівлю паркінгу можна розташувати замість недобудованого корпусу Університету ім. І. Карпенко-Карого або ж шляхом реконструкції Львівської площі, з розміщенням паркомісць під землею або відмовитися від ідеї паркінгу взагалі.

У зв’язку з цим автор просить: прийняти нове рішення, яким повернути цільове призначення ділянки у Киянівському провулку, 12-14 до "для експлуатації та обслуговування зелених насаджень"; не виносити на голосування інші проекти рішення, що передбачають забудову цієї території. 

#паркінг #петиція #пейзажка
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