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Заступник керівника ОП Мудра запросила Ізраїль приєднатися до міжнародної архітектури компенсацій для України

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Заступник керівника ОП Мудра запросила Ізраїль приєднатися до міжнародної архітектури компенсацій для України

Заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра під час зустрічі у Міністерстві іноземних справ Ізраїлю запросила країну розглянути можливість приєднання до міжнародної архітектури компенсацій для України.

"Запросила Ізраїль розглянути приєднання до міжнародної архітектури компенсацій для України. Російська агресія повинна мати не тільки політичну та кримінальну, а й фінансову ціну", – написала Мудра у Facebook у понеділок.

За її словами, під час зустрічі в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю разом із народною депутаткою Ольга Василевська-Смаглюк обговорили поточний стан українсько-ізраїльських відносин, а також перспективи їхнього розвитку.

Мудра зазначила, що Україна цінує підтримку Ізраїлем її суверенітету та територіальної цілісності, водночас очікує більш рішучої реакції на російські удари по українських містах і цивільному населенню.

Вона також наголосила, що Україна визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією та посилила кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму, висловивши сподівання на подальше зближення позицій двох держав у міжнародних організаціях, санкційній політиці та протидії терористичним структурам.

Крім того, за словами Мудрої, сторони обговорили можливості співпраці у сфері оборонних технологій, спільних розробок, виробництва та обміну досвідом, а також економічне співробітництво, зокрема із міністром фінансів Ізраїлю Зеєв Елькін.

За словами заступника керівника ОП, товарообіг між Україною та Ізраїлем вже наблизився до $1 млрд, а перспективними напрямами є інвестиції, відбудова, медицина, реабілітація, агротехнології, кібербезпека та захист критичної інфраструктури.

#ізраїль #компенсації #мудра
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