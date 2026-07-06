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У Вишневому троє загиблих і 14 постраждалих, серед них двоє працівників ДСНС

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У Вишневому троє загиблих і 14 постраждалих, серед них двоє працівників ДСНС
Фото: ДСНС

У місті Вишневому найскладніша ситуація на Київщині після комбінованої атаки РФ, повідомила Держслужба з НС.

"Найскладніша ситуація залишається у місті Вишневе. Там внаслідок комбінованої атаки 3 людини загинули. Ще 14 постраждали, серед них – 2 співробітники ДСНС", – йдеться у повідомленні у Телеграм у понеділок.

За даними ДСНС, Значних руйнувань зазнали приватний житловий сектор, гаражі, складська будівля та промисловий об’єкт.

Раніше про трьох загиблих і 26 постраждалих на Київщині повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

Через загрозу повторної детонації у м.Вишневе на Київщині тимчасово евакуйовано вже 500 людей, повідомив глава МВС Ігор Клименко.

#атака_рф #вишневе
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