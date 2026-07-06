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Посол ЄС в Україні: Це був черговий навмисний удар РФ по цивільному населенню

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Посол ЄС в Україні: Це був черговий навмисний удар РФ по цивільному населенню
Фото: https://x.com/kmathernova/

Чергова російська атака по Києву та інших містах України доводить, що Росія не прагне миру, заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Три дні. Саме стільки знадобилося Росії, щоб розпочати черговий масштабний комбінований напад на Київ. Ще до того, як рятувальники встигли розчистити завали після атаки минулого тижня, на столицю України знову посипалися ракети та дрони", – написала Матернова в соцмережі Х.

Вона підкреслила, що масована атака не була ударом по військових об’єктах.

"Це був черговий навмисний удар по цивільному населенню. Постраждали щонайменше 15 багатоповерхових житлових будинків, зокрема дев’ятиповерховий будинок на Подолі", – наголосила посол.

Вона додала, що удари також вразили населені пункти навколо Києва, зокрема Бучанський район. Також великого удару зазнала Одеса.

"Кожен новий удар несе одне й те саме послання: Росія не прагне миру. Вона намагається виснажити Україну, тероризувати її народ і зламати його волю. Їй це не вдасться. Це не може вдатися", – резюмувала Матернова.

#атака_рф #реакція #матернова
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