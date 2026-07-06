Глава МВС: Унаслідок ворожого удару по Києву 5 людей загинуло в Подільському районі і 6 – у Дарницькому

Внаслідок атаки РФ в ніч на понеділок в Києві та області загинуло 14 людей, ще майже 60 жителів отримали поранення, серед них – 5 дітей, рятувальники продовжують розбирати завали, повідомив міністр внутрішній справ України Ігор Клименко.

В телеграм-каналі в понеділок він зазначив, що під час масованої ворожої атаки вдалося врятувати 64 людини.

"У Києві значно пошкоджено близько 30 житлових будинків. У Подільському районі ракетний удар зруйнував частину під’їзду. На жаль, 5 людей загинули, понад 30 – постраждали", – поінформував Клименко.

У Дарницькому районі, за словами міністра, ракета влучила у двір між будинками. "Тут атака забрала життя 6 жителів. Серед 28 врятованих людей – двоє 4-річних дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали", – зазначив глава МВС.

Загалом, за словами Клименка, російський удар по Києву та області вже забрав життя 14 людей.

"Ідентифікація осіб загиблих триває. Ще майже 60 жителів отримали поранення, серед них – 5 дітей. Усім надається необхідна допомога", – уточнив він.

Також міністр зауважив, що через небезпеку для рятувальників залучено роботизовану техніку та авіацію.

"Також на місцях працюють кінологічні розрахунки та піротехніки. Психологи поліції та ДСНС уже надали допомогу понад 100 громадянам. У Дарницькому та Подільському районах столиці розпочали роботу мобільні сервісні центри МВС – потерпілі зможуть безкоштовно відновити втрачені документи або вибракувати знищені обстрілом автомобілі", – додав глава МВС.