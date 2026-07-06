На Київщині уже 26 постраждалих, серед них немовля і 12-річна дитина

Кількість постраждалих у Київській області внаслідок ракетної атаки РФ в ніч на понеділок збільшилась до 26 людей, серед них немовля віком 9 місяців та 12-річна дитина.

"Кількість загиблих унаслідок масованої ворожої атаки на Київщину зросла до трьох…Станом на зараз відомо про 26 постраждалих, серед них – двоє дітей: немовля віком 9 місяців та 12-річна дитина", – написав начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник у Телеграмі в понеділок

До медичних закладів госпіталізовано 18 людей, троє з них перебувають у важкому стані. Ще чотирьом постраждалим допомогу надали на місці, додав він.