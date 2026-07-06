Сибіга: Послання Путіна до Анкари просте: він продовжуватиме вбивства, доки зможе

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів приймати жорсткіші рішення щодо підтримки України.

"Це була жахлива ніч у Києві. Понад 20 балістичних ракет. Щонайменше 11 загиблих і десятки поранених, серед яких – діти. Захистіть українських дітей від російського балістичного терору! Немає завдання, яке було б нагальнішим. Це наше головне послання до саміту НАТО, що відбудеться цього тижня", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він наголосив, що хотів би щоб світові лідери почули те, що цієї ночі почули родини в Києві.

"Послання Путіна до Анкари просте: він націлюватиме балістичні ракети на дітей, які сплять, і продовжуватиме вбивства, доки зможе. Як відреагують лідери Альянсу? Час м’яких заходів вже минув. Вони лише підштовхнуть Москву до продовження та розширення терору за межі України. Найпотужнішим результатом саміту в Анкарі має стати посилення можливостей України щодо захисту наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки", – підкреслив міністр.

Він зазначив, що ракети-перехоплювачі PAC-3 були створені саме для того, щоб захищати людей від такого варварства. Тисячі таких ракет зберігаються на складах по всьому світу на випадок потенційних загроз.

"Але загрози в Україні не є потенційними! Російські ракети щотижня вбивають людей. Наразі Україна – єдина країна у світі, яка щотижня зазнає балістичних атак. Засоби захисту від цього терору мають бути тут. І всі рішення щодо протиповітряної оборони нам потрібні зараз, а не пізніше. Адже для нас час вимірюється людськими життями", – резюмував міністр.