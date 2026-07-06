Глава МВС: У Вишневому на Київщині тимчасово евакуйовано вже 500 людей

Через загрозу повторної детонації у м.Вишневе на Київщині тимчасово евакуйовано вже 500 людей, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Складна ситуація на Київщині, де внаслідок обстрілу станом на зараз загинули 3 людей. У Вишневому через загрозу повторної детонації ми розпочали евакуацію жителів із небезпечної території", – написав міністр в телеграм-каналі в понеділок.

Глава МВС повідомив, що вже тимчасово евакуйовано більше 500 людей до завершення робіт з ліквідації.

Клименко зауважив, що також проводиться обстеження пошкоджених приватних будинків, аби не пропустити жодного постраждалого.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про трьох загиблих і 16 постраждалих на Київщині внаслідок ракетної атаки РФ в ніч на понеділок.

"На Київщині 16 постраждалих, загинуло троє людей. Мої співчуття рідним і близьким", – написав він у Телеграмі.

Президент додав, що у Вишневому триває пожежа на місці ракетного удару. Проводиться евакуація людей із приватного сектора.