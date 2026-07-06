Зеленський: Поки ракети до Patriot лишаються на складах союзників, це заохочує Росію далі "перемагати" житлові будинки

Українські сили протиповітряної оборони демонструють високу ефективність у збитті російських безпілотників та крилатих ракет, проте не мають можливості протидіяти балістичним ударам ворога через дефіцит ракет-перехоплювачів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Поки ракети до "петріотів" залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі "перемагати" житлові будинки", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він закликав міжнародних партнерів – насамперед США та європейські країни – ухвалити рішучі кроки для посилення українського неба під час майбутнього саміту НАТО в Анкарі. Президент підкреслив, що Захід має достатньо сили, аби зупинити російський терор і захистити життя мирних людей.